المريخ يعيد (الملك)

الخرطوم : السوداني

أبلغت مصادر رفيعة (السوداني) أن قراراً قيد الصدور بمجلس المريخ بتعيين قائد الفريق الأسبق، الكابتن فيصل العجب، نائباً لمدير الكرة خلال الفترة القادمة.. وبالرغم من القرار الذي أصدره مجلس المريخ مؤخراً بتعيين الكابتن مجدي أشانتي نائباً لمدير الكرة الذي تم تعيينه وهو اللاعب التونسي عبد الكريم النفطي، إلا أن المعلومات بطرف (السوداني) تشير إلى أن تعيين أشانتي لم يجد قبولاً داخل محيط الفريق الأول لكرة القدم، حيث صاحبت مسيرة الرجل خلال الفترة الماضية الكثير من الأخطاء الإدارية لا سيما وأنه أحد أعضاء دائرة الكرة السابقين، وكان ذا صلة ببعض الملفات.. يشار إلى أن رئيس النادي حازم مصطفى أعاد مؤخراً دائرة الكرة السابقة إلى عملها بقيادة لاعب الفريق السابق، حاتم محمد أحمد، الذي زاول نشاطه، وظل يتواجد في تدريبات الفريق حتى يوم أمس .. وأبلغ مصدر مقرب من اللاعب الشهير بـ(الراجل) أن الأخير أبلغ مقربين إليه بنيته عدم الاستمرار في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتواجد إلى حين اكتمال الترتيبات الإدارية في دائرة الكرة.. ودخل مجلس المريخ في مفاوضات مع الكابتن فيصل العجب بقية تعيينه نائباً لمدير الكرة الجديد النفطي، ويستهدف مجلس المريخ بتعيين العجب إحداث الانسجام المطلوب بينه واللاعب التونسي، لا سيما وأن الثنائي يعدان زملاء سابقين، حيث تزامل النفطي مع العجب إبان كان الأخير لاعباً وجمع بينهم المريخ، كما أن العلاقة بين اللاعبين السابقين جيدة للغاية، بالإضافة إلى القبول الذي يتمتع به العجب داخل محيط فريق الكرة نفسه، وبالأخص من اللاعبين، ورغماً عن بداية العجب لمشواره التدريبي رفقة نادي كوبر البحراوي، إلا أن مقربين من اللاعب أشاروا إلى أنه وافق على خوض تجربة العمل الإداري بالمريخ خلال الفترة المقبلة.