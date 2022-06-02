الهلال يستأنف تحضيراته والثنائي يخضع لـ(العلاج الطبيعي)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالهلال تحضيراته استعداداً للاستحقاقات القادمة تحت إشراف جهازه الفني بقيادة البرتغالي موتا، وطاقمه المعاون، وأجرى الأزرق مرانأً مساء أمس بملعبه بمشاركة لاعبيه ما عدا الدوليين رفقة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يستعد للقاء موريتانيا بعد غدٍ .. وحرص المدرب البرتغالي على محاضرة اللاعبين كما قام بإجراء بعض التدريبات البدنية المتنوعة .. يشار إلى أن ثنائي الهلال الشغيل إلى جانب عيد مقدم واصلا برنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، وذلك تمهيداً لعودتهم للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق في الفترة القادمة