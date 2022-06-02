الخلافات تضرب (الشرطة القضارف)

ضربت الخلافات الإدارية مجلس إدارة الشرطة القضارف، حيث دفع الأمين العام للنادي صلاح قرشي باستقالة نهائية احتجاجاً على القرار الأخير الصادر بالانسحاب من بطولة كأس السودان، ووفقاً للتفاصيل فإن صلاح قرشي كان يقود لجنة مهمتها الترتيب لمشاركة الفريق في البطولة، وقامت اللجنة بعمل كبير في كل الأصعدة لكن قرار الانسحاب كان مفاجئاً لعضويتها بمن فيهم الأمين العام الذي أبدى دهشته للقرار، بحسب مقربين، مما تسبب في قراره بالاستقالة التي أحدثت تساؤلات واستفهامات كبيرة حول الطريقة التي يدار بها النادي مؤخراً.