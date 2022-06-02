كتيبة برهان ترفع التمام للموريتاني اليوم

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مسلسل التدريبات استعداداً لمباراته أمام المنتخب الموريتاني بعد غدٍ (السبت) ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات امم افريقيا (كوت ديفوار 2023).. ويسعي الجهاز الفني بقيادة برهان تية لقيادة المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة له بالتصفيات خاصة في ظل الروح العالية التي يمضي بها لاعبو صقور الجديان في التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة، وينتظر أن تشهد تشكيلة صقور الجديان العديد من التغييرات لا سيما في ظل ابتعاد عدد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب في نهائيات الكاميرون الماضية، عطفاً على بعض الاستدعاءات الجديدة في كتيبة برهان تية