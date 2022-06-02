سقوط سلك من عمود الكهرباء على أحد المنازل بأركويت يتسبّب في وفاة شاب وشقيقته وإصابة والدتهم

الخرطوم: السوداني

تعرّضت أسرة في حي أركويت مربع (65) بالخرطوم، لفاجعة صباح اليوم، وذلك إثر سقوط سلك كهرباء تيار التغذية الرئيسي من عمود الكهرباء؛ على المنزل، ممّا أدى لوفاة أحد أبناء الأسرة وشقيقته، وإصابة والدتهم.

وقال جيران أسرة الضحايا لـ(السُّوداني)، إن سقوط سلك كهرباء الضغط العالي على المنزل، نتيجة إهمال واضح من شركة الكهرباء المسؤولة، وإنه لا يمكن أن تكون أعمدة كهرباء ضغط عالٍ وسط الأحياء لا تخضع للمراجعة والصيانة الدورية، حتى يسقط أحد السلوك ويتسبّب في هذه الفاجعة.

وطالب أهالي الحي بضرورة إجراء تحقيق جنائي حول هذه الجريمة.