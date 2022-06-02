والي الشمالية يطّلع البرهان على مشاكل المُزارعين بعدم شراء القمح ومرتبات العاملين وقضايا التعدين

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الدولة تولي اهتمامها بحل المشكلات التي تُواجه الزراعة والمزارعين، وتعمل على توفير المُعينات ومدخلات الإنتاج التي تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بقضايا معاش الناس.

واطلع البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، والي الشمالية المكلف، الباقر أحمد علي، بحضور وزيرة ديوان الحكم الاتحادي، بثينة دينار، على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية وسير العمل في مشروعات التنمية والخدمات بالولاية.

وأوضح والي الشمالية في تصريح صحفي، أنّه قدّم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول المشكلة التي تُواجه المزارعين بعدم شراء القمح حتى الآن والذي بلغت إنتاجيته 168 ألف طن.

وأضاف الباقر أنه اطلع البرهان على احتياجات الولاية الشمالية فيما يتعلق بطلمبات المياه للمشاريع الحكومية الكبرى والجمعيات، إلى جانب محطات المياه النيلية في كل من مدن كريمة وأمري ودلقو وحلفا.

ولفت الباقر إلى أنّ اللقاء بحث كيفية إيجاد الحلول لتوفير المرتبات بالولاية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أنّ اللقاء تطرّق أيضاً إلى الجُهُود المبذولة لتلافي الآثار الصحية والبيئية التي أفرزتها أنشطة التعدين بالولاية.