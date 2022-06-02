حَملاتٌ مُكَثّفةٌ لفحص الكحول والمخدرات وسط السائقين

الخرطوم: السوداني

نظّمت إدارة المرور السريع، بالإدارة العامة للمرور، حملات واسعة لفحص الكحول والمخدرات، للسائقين بقطاع القولدير على طريق شريان الشمال. وقالت إن الحملة في إطار تحقيق السلامة المرورية المستدامة، لضمان سلامة مُستخدمي الطريق وحثّهم على الالتزام بالسرعات المسموحة، وتأهباً لتفويج الحجيج وعيد الأضحى المبارك.

وقال العميد شرطة مصطفى يوسف أحمد حمد مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور في تصريح صحفي، إن حملة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية التي انتظمت قطاع القولدير أمس، استهدفت (45) بصاً سفرياً وأسفرت عن ضبط (6) حالات إيجابية تم بموجبها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد العميد مصطفى، حرص إدارته على استمرار حَملات الفحص في جميع طرق المرور السريع بالعاصمة والولايات للحد من وقوع الحوادث، لافتاً لارتفاع نسبة الوعي بين السائقين على حسب نتائج العينات التي تم أخذها بصورة عشوائية، والتي تدل على إدراكهم لخطورة التعاطي أثناء القيادة، مُشيراً إلى استمرار هذه الحملات بإدارات المرور السريع المُنتشرة على امتداد ولايات السودان.