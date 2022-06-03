إدارة العمليات الفيدرالية تشن حملات واسعة للقضاء على الجريمة

الخرطوم: السوداني

واصلت إدارة العمليات الفيدرالية، جهودها للقضاء على الجريمة وتجفيف منابعها. وتمكّنت فرعية البستان في إطار تسديد البلاغات الجنائية بالأقسام، تمكنت من تسديد البلاغ تحت المادة 175 ق ج بقسم شرطة أمبدة جنوب، والذي أفادت فيه الشاكية بأن هنالك 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليها وخنقها ونهبها جهاز اتصال ومبلغ 20 ألف جنيه. ومن خلال البحث وجمع المعلومات والأوصاف التي أدلت بها الشاكية تم ضبط كل من المتهمين (ح. ح. آ ) و (خ. ر. ح) و(م. ن. م) و(إ. ح. ش) وعند إخضاعهم للتحقيق أقروا بارتكابهم للجريمة، وقد تعرفت الشاكية عليهم، وتم تحويلهم لجهة البلاغ لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم توطئةً لتقديمهم للمحاكمة.

في ذات السياق، شنت شعبة عمليات كرري الفيدرالية، حملات كبرى لإزالة الظواهر السالبة بشارع النيل بأم درمان، وقد أسفرت نتائجها عن توقيف 6 من معتادي الإجرام وقد تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم.

إلى ذلك، تمكنت شعبة الفيدرالية شرق النيل من تسديد البلاغ المدون بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المادة (174) من القانون الجنائي والمتمثل في كسر وسرقة محل تجميل وبوتيك مشهور بالمنطقة. وعلى ضوء ذلك، تم تكوين فريق ميداني من شعبة شرق النيل، ومن خلال العمل البحثي الميداني تم ضبط المتهم الأول (ا. ن) الشهير بـ(م)، وعند إخضاعه للتحقيق بواسطة التحري أقر بالسرقة وأرشد على المتهم الثاني ويدعى (ا. ن) الشهير بـ(ب)، ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل لمعروضات البلاغ التي تبلغ قيمتها ملياري جنيه.

وأفاد إعلام الشرطة، أن البلاغ تم تدوينه قبل 48 ساعة من ضبط الجناة وقد تم تسديده في أقل من 72 ساعة.

وعلى صعيد متصل، شنّت شعبة عمليات أمبدة، حملة منعية وكشفية واسعة النطاق بدائرة الاختصاص، شملت كلاً من منطقة ود البشير، سوق الجعفري وسوق جون، وقد أسفرت نتائجها عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما سيجارة بنقو معدة للتدخين وورق برنسيس، تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 20 أ. وضبط متهم وبحوزته قندول إلا ربع بنقو، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 20 أ بقسم شرطة أمبدة شمال. كما تم ضبط متهمين اثنين يقودان ركشة بدون لوحات وبحوزتهما سلاح أبيض (ساطور)، وقد تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 68 /100 وتم وضع الركشة معروضات، وبلاغ آخر بالرقم 79 تحت المادة 9/12 طوارئ بقسم شرطة الإمام مالك.

كذلك أسفرت الحملة عن ضبط متهم واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة 69 ق ج تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.