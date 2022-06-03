مدير المحاجر: تصدير أكثرمن (473) ألف رأس من الماشية في 4 أشهر

الخرطوم: سونا

أكد المديرالعام للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية د. علي آدم استمرار الصادر دون توقف لافتًا إلى أن صادرالماشية الحية بلغ في الأشهر الأربعة الماضية من العام 2022م ٤٧٣ ألفًا و٢٨٧ رأسًا منها ٣٨٦ ألفًا من الضأن وألفان و٥٩٣ من الماعز ، و٤٢ ألفًا و٦٤١ من الأبقار ، و٤٢ ألفًا و٤٠ من الإبل بالإضافة إلى تصدير ٥ آلاف طن و ٤٠٦ كيلو من اللحوم و٣٩٨ ألفًا و١٩٩ قطعة من الجلود، فيما بلغ صادر الأسماك الطازجة ٧٥.١١ طن ، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتبلغ في جملتها حوالي ٢٢٢ مليونًا و٥٨٥ ألفًا و١٠٧ جنيهات سودانية، كما تواصلت عمليات الصادر خلال شهر مايو الجاري دون توقف.