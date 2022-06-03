خبير يطالب السلطات بحسم ظاهرة التنقيب بمنطقة ود رملي

الخرطوم: السوداني

طالب الخبير الأمني اللواء (م) محمد عبدالحميد السلطات الحكومية بضرورة التحقيق في عمليات تنقيب عشوائية بمنطقة ودرمالي بولاية نهر النيل يقوم بها مجهولون يقودون شاحنات لنقل الكرتة واستخلاص الذهب ومحاسبة أصحابها بعد انتهاء العملية، وقال عبدالحميد إن الدلائل تشير إلى تبعية تلك المجموعة لإحدى الحركات المسلحة والتي تتحرك في تلك المناطق للحصول على تمويل للصرف على قواتها وعلى احتياجاتها، مشيرًا إلى أنها طريقة مخالفة للقانون وقد تسبب أضرارًا بالغة نتيجة الاستخدام غير العلمي لمحاليل التنقيب، رغم أن تلك الحركات جزءًا من الحكومة القائمة والتي عليها دور المحافظة على ثروات البلاد وحماية المواطنين، وقال إنها مسؤولية الوزارة، ووقوفها عاجزة من إيقاف تلك العمليات يتطلب منها الاستعانة بالاجهزة الامنية، مشددا على ضرورة ان تضع السلطات يدها على ذلك النشاط الهدام. وكشفت مصادر ان الشركة السودانية للتعدين حاولت الدخول الى ذلك الموقع لكن لم يسمح لهم بالدخول.