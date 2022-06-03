الليل هو الفترة الزمنية بين غروب الشمس وشروقها وقد يطول او يقصر بحسب موقع الدولة الجغرافي وهو وقت السكون التام لذلك يخلد الانسان والحيوان للنوم وقد يغري هذا الهدوء الشامل البعض للقيام ببعض الأنشطة التي تتطلب خلو الشوارع من المارة والبعد، عن عيون المتطفلين ومراقبة المراقبين، فدعنا نذهب معاً في سياحة واستراحة في هذا الهدوء والسكينة الذي قد يتحول في بعض جوانبه إلى حركة ونشاط يغطيها ظلام الليل الدامس.

اول ما يغري الليل فإنه يغري بالجريمة التي تتوفر لها العناصر المهمة من خلود الجميع، للنوم وبالتالي حرية الحركة للمجرم. احد هؤلاء كان من معتادي السرقات ولكنه كان ينفذ سرقاته بذكاء واحترافية بالغة. وقع بصره بالصدفة على مخزن لاطارات السيارات في المنطقة الصناعية الخرطوم بحري فبدأ يخطط و”يظبط ” انتظاراً لوقت الضربة الكبرى. اول ما فعل هو انه تنكر في زي احد العمال وبدأ يتقرب لحارس المخرن وكان رجلاً بسيطاً طيباً مما سهل عليه المهمة. دعاه ذات مرة، إلى، ليلة حمراء في “انداية” قريبة وبما ان صاحبنا الغفير كان قد طال به الجوى ونال منه الهوى فقد اخذ يعب من المشروبات والممنوعات عبا فاختلطت “عبّارات” المريسة مع العسلية مع “الكانجي مورو” الذي كان يتذوقه لأول مرة و”المجان كتر منو ولو يضرك” وعندما “وقف لط” “انسدح” على عنقريب متهالك وراح في سبات عميق .هنا تسلل صاحبنا في فرح وحبور وبهجة وسرور وكان قد اعد عدة السرقة كاملة فأعطى، الإشارة وبدأت بقية العصابة “المهمة المقدسة” في نشاط وثبات حتى افرغوا المخرن على ظهر لوري كان واقفاً يلاصق سور المخرن ثم انطلقوا بالغنيمة، وسرعان ما تواروا عن الانظار. استيقظ الحارس المسكين قريباً من الفجر فأسرع يتحسس خطاه نحو المخزن ولكنه وجده قاعا صفصفاً فأبلغ الشرطة في، الحال. استدعت الشرطة الضابط عباس ابو شامة (أصبح فيما بعد وزيراً للداخلية وهو قريب زميلنا في ارامكو متوكل ابوشامة) وكان من اكفأ ضباط المباحث آنذاك. قرأ الضابط المشهد سريعا فقفزت إلى ذهنه صورة، شخص معين كان يقوم بهذا النوع من السرقات فتوجه فوراً إلى حيث يقيم. لحسن الحظ كان احد أقربائه من وجهاء تلك المنطقة فاصطحبه إلى منزل الشخص المقصود فوجدوه يغط في نوم عميق. توجه الضابط النبيه فورا إلى “الشماعة” فانزل منها “عراقي” سرعان ما فاحت منه رائحة اللساتك والمطاط وعبقت فعطرت المكان وفضحت ما قد كان. استيقظ صاحبنا ليجد رجال الشرطة يحيطون بالسرير ويزيحون عنه غطاء الحرير ومن هناك للحراسة والسجن. الجميل أن هذا الشخص قد استقام في آخر العمر وقضى وقته في الصلاة والتعبد حتى لاقى ربه راضيا مرضيا.

كذلك يغري الليل المغامرين من العسكريين للانقضاض على السلطة وقد ابتلى الله السودان بعشر انقلابات فشل معظمها لحسن الحظ . كانت البداية في العام ١٩٥٧م حين قام الضابط اسماعيل كبيدة ومعه ضباط آخرون وبعض طلاب الكلية الحربية بمحاولة انقلاب انكشفت قبل التنفيذ وحوكم المشتركون فيها وكان من بينهم ابن عمي المرحوم الحبر الخليفة بركات وكان طالباً حربياً آنذاك وقد انقذته من المحاكمة تدخلات من شخصية دينية نافذة بواسطة احد أجدادنا الكبار.

بعد ذلك نجح الفريق ابراهيم عبود في الاستيلاء على السلطة في العام ١٩٥٨م واستمر فيها لمدة ستة أعوام حتى اقتلعته ثورة شعبية في أكتوبر ١٩٦٤م. غير ان ما صبغ بعض هذه الانقلابات بلون الدم القاني هو ماحدث في انقلاب هاشم العطا يوليو ١٩٧١م حيث اعدم ١٩ ضابطاً في دار الضيافة بدم بارد . اعدم اثنان من المتهمين بارتكاب الجريمة غير ان لغز تلك المذبحة ما زال غامضا فقد شكل النميري لجنة تحقيق برئاسة القاضي حسن علوب ولكنه “أعدم” تقرير اللجنة وبذلك بقي ما حدث سراً من الأسرار ولغزاً عصياً على الحل.

اما أسوأ مذابح الانقلابات على الإطلاق، فقد كانت في رمضان من العام ١٩٩٠م حيث تم إعدام ثمانية وعشرين ضابطاً بعد محاكمة استمرت ساعة واحدة فقط. ما زال الضباط المتهمون بارتكاب تلك المجزرة رهن الاعتقال وقد تكشفت بعض التفاصيل ومنها مكان دفن الشهداء فقد “طُمروا” جميعاً في حفرة واحدة على سفوح “جبل سركاب” في منطقة وادي سيدنا العسكرية. ما زال اهالي الضباط الشهداء يطالبون بمحاكمة عادلة لمن ارتكب تلك الجريمة ودفن رفات ابنائهم في مقابر معلومة اكراماً لذكراهم.

يغري الليل كذلك العباد والزهاد بذكر الله والهيام في ملكوته وكما ان الصلاة مخ العبادة فان قيام الليل والصلاة في جوفه هي جوهر التبتل والتعبد وجاء في فضلها انه اشبه بفضل عطاء السر على عطاء العلن.

قال الشيخ العبيد ود بدر “أدي اللقيمه وفك الصريمه وفي نص الليل أخد ليك قويمة. ”

يعتقد الكثيرون ان الشعر يتنزل على الشعراء في جوف الليل البهيم وقد ذكر عمنا الشاعر الجاغريو ان هنالك شيطانأً يقيم اعلى شجرة في “فريق ورا” اسمه يونس :كان يحط على رأسه كلما جاء من زيارة ليلية لمنزل عمنا الشيخ محمد الشيخ وعاشه عبدالله عبدالقادر “الشموّه” فيلهمه ابيات الشعر.

أما أبدع القصص فهي ما رواه لي صديقي وابن عمي “عمر المدير” من اهلنا في الدبيبة. يقول عمر إن الشاعر محمد ود الرضي كان صديقاً لوالده وكان يزوره في دكانه بسوق ام درمان ثم يذهب معه لقضاء يوم او يومين بمنزلهم العامر في “حي العرضه”. يروي عمر ان ود الرضي كان ينبهه لعدم الاقتراب من السرير في الصباح وان يضع صينية الشاي بعيداُ. استغرب عمر لهذا الطلب الغريب وصمم ان يعرف السر في ذلك فوجد ان العم ود الرضي، أول ما ينهض من السرير في الصباح”يستل” نوتةً وقلماً من تحت المخدة ثم يجلس على الأرض لينقل ماخطه بيده في الليل. كان العم ود الرضي بحياء اهل الريف يستحي ان “يولع النور”، فيوقظ اهل المنزل لذلك يكتب ما ألهمه به الهامه في ظلام الليل على الأرض ثم ينقله على الورق في الصباح. اعتقد ان أجمل ما كتب ود الرضي على الإطلاق كان وصفه لسرب من الحسان، حين قال (هنالك شده مفتوحة على القاف في آخر كل بيت):

شالو حلوقن أدوهن قصيبات رقّن

وشالو خدودن أدوهن ورود اتسقّن

بدل عينيهن أدوهن كهارب بقّن

وأنا من الريده ما أدونى غير اتيقّن

*****

جن واردات وشقّن

قلبي شيشن شقّن

انا جنيت وكت

نسّام عطورن طقّن

شافن حالي وضحكن

قر وقعدن نقّن

أرمي الدمعة فوق

الدمعة وهن يتلقّن

******

وين الطرفو ناعس

وطرفي ليهو، محقّن

وين الفاطرو في شان

خاطروأموت وتلقّن

الناس همها العيشة

وهدوم ودلقّن

وأنا المكتول هوى

المن حور الجنان اتنقّن

وقد نازع في هذه القصيدة شاعر شاب غير انني أرى فيها روح الكهول و”نفس” ود الرضي.

رحم الله عمنا محمد ود الرضي فقد رفد مكتبة الحقيبة بدرر خالدات.

وهكذا تبقى أسرار الليل مكنونة في جوفه ويبقى الليل نفسه سراً من الأسرار التي أبدع فيها الخالق الخلاّق.

قال تعالى في سورة ” آل عمران” الآية ١٩٠ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) صدق الله العظيم. وسلامتكم.

* اهنئ الأخ عقيل عمر حامد والأخت وصال الخليفة محمد والإخوان عقيد شرطة(م) طلال وعقيد شرطة جمال وجميع الاهل بسلامة ابننا أحمد بعد الاختفاء القسري الذي أحزن الجميع وأقول لهم ..ان بذرة الصالحين يحرسها رب العالمين.

* كما اعزى نفسى والأهل فى وفاة اخونا العزيز الصديق عبدالرحمن ابراهيم “جابر اللاقيدو”، رجل من اهل الجنة لم يغضب من احد ولم يغاضب احد ابداً . رحمه الله رحمة واسعة و(إنا لله وإنا إليه راجعون).