دولة تستهين بعقلها.. حتفها في عجزها

يروى عن عائذ بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَةُ” والرعاء جمع راعٍ، وهو الوالِي، «الحُطَمَةُ» من يظلم الرَّعِيَّة ولا يرحمهم، يقسو ويشتَدُّ على رعيَّته، مبتعِدًا عن الرِّفق والحكمة فيهم.

ويتضمن الحديثِ تنبيهاً لولاة الأمور على السَّعي في مصالح الرَّعيَّةِ، والجهد في دفع ضَرَرِهم وما يَشقُّ عليهم من قول أو فعل، وعدم الغفلة عن أحوالهم.

لا نعتقد؛ بل نجزم أن قيادتنا الحالية ليست داخلة في مدلول هذا الاصطلاح؛ لكنها واقعة بصورة ما، ولسبب ما في شراك (الرضوخ) لضغوط الأجنبي وإملاءاته، وما زالت عاجزة عن خلع قميص ألبسها أياه رئيس وزرائنا السابق، فهو قميص لاصق مثل حشيشة (الحسكنيت) الطفيلية، ولا ندري لِمَ الأناة، أو لنقل التهاون والمهادنة في استدعاء فوكلر وصحبه إلى القصر لوداعه وشكره على عقليته الجبارة التي أبدعت حلولاً ناجزة لكل مشكلات السودان المستعصية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، وأعادت له دوره المفقود، وهيبته الضامرة ضمور بطون شعبه الجائع.

شخصية المواطن السوداني الغيور، ووعيه وتجاربه السياسية الثرية والناضجة يمكن أن تكون سندًا وعضدًا للحاكم طالما كان قلبُه وفكرُه وقرارُه لوطنه، ولا يرضى بالمستورد إلا إذا كان إضافة نافعة وفعالة لبرامج حكومته التنموية وخططها المبنية على النهوض بالوطن، ووضعه على المسار الصحيح الذي يُحقق الاستقرار والرفاه لشعبه الذي مازال يتطلع إلى الاكتفاء بموارده وثرواته.

يقول هتلر وأنا استعيد – ولعاً بالاجترار – قراءة مؤلفه (كفاحي) كلما تراءى لي وجه شبه بين بلده الذي تكالبت عليه الأمم بعد هزيمته المريرة، وبلدنا المنكود بساسته، ساسة لا يكفُّون عن حشد الجماهير وشحنها واستنفارها لإعادة سلطة أضاعوها وخسروها بالتخبط، وبالوعود المُخدِّرة، وبالافتئات على الناس، أيريدون سند مواطن أوقفوه على حافة العوز ثم ركلوه متهاوياً إلى الدرك؟ أيجهلون أن حواس الشعب يقظة ومتنبِّهة للعناصر التي تدقُّ أبواب السفارات؟ وأنه لن يقف مكتوفي الأيدي إزاء الضغوط الخارجية التي تستهدف عقيدته وقيمه، أو تعمل على إثارة فتنة داخلية تُمزِّق أوصال وطنه إرباً؟

يقول الرجل: “كيف يُطلب من الشعب أن يتعلَّق بالدولة حينما يشعر أنها خاضعة تمام الخضوع للقوى الدولية التي تسببت في خراب بلاده، وجرَّتها إلى حالة مؤسفة”.

لا نريد يا سادة (برهاناً) على أننا شعب ذكي لمَّاح لن تنطلي عليه حيلة الاستعانة بالأجنبي لتحقيق انتقال سلس للسلطة! خبرونا يا رؤسانا أي دولة في العالم – متقدمة أم نامية – تستهين بأكاديمييها وعلمائها ومفكريها وباحثيها إلا إذا احتاجت إلى تظاهرة علمية داعمة لها؟!

جامعاتنا ومراكزنا البحثية زاخرة بالعلماء والمتخصصين والباحثين في كل أصول العلوم وفروعها، وأصحاب مهارات وخبرات متراكمة دونها نظراؤهم في كثير من دول المدنيات الحديثة.

إن دولة عاجزة عن الاعتماد على عقلها وخبراتها الذاتية؛ فهي دولة فاقدة للبوصلة وحتفها في خمولها وعجزها.