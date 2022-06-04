الأرصاد: ارتفاعٌ طفيفٌ للحرارة وأمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطة ببعض الولايات

الخرطوم: السوداني

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً خلال الـ24 ساعة المُقبلة في معظم أنحاء البلاد، كما توقّعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في عددٍ من ولايات السودان.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أنّه من المُتوقّع أن تتأثّر أجزاءٌ مُتفرِّقةٌ من ولايات سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، جنوب كردفان، القضارف، جنوب وشرق دارفور بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة مصحوبة برياح مُثيرة للغبار بشمال البلاد.

وذكرت أنّه سجلت أعلى درجة حرارة عُظمى بالبلاد أمس بأبي حمد وتبلغ 44 درجة وأدناها بحلايب 36 درجة. وسجلت أدنى درجة صغرى في النهود وزالنجي وتبلغ 22 درجة. وفي الخرطوم سجلت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 43 درجة وأدناها 30.