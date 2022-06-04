بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. السُّعودية تستقبل أول رحلة حج من إندونيسيا لمطار المدينة المنورة

المدينة المنورة: متابعات

استقبلت المملكة العربية السُّعودية، أول رحلة حج من إندونيسيا لهذا العام، وتحمل على متنها 400 من حجاج بيت الله الحرام، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، صباح اليوم، وسط احتفاءٍ كبيرٍ. وذلك عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الزيارة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي لقناة (الإخبارية السُّعودية): “اليوم، استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند”.

وأكد البيجاوي أن عملية الاستقبال الرسمية للحجاج القادمين من جاكرتا تُجرى عبر سلسلة من توزيع الهدايا وتوزيع الورود.

وأضاف: “نحن نسعد اليوم باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد”، مؤكداً أن وزارة الحج استعدّت مُبكّراً لموسم الحج هذا العام وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات مع الدول وتهيئة وتجهيز وتأهيل المُنظّمين لخدمات الحجاج وتطوير الأنظمة الإلكترونية.