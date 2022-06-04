الفريق أول “حميدتي”: مُلتزمون بترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد

الخرطوم: السوداني

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد.

والتقى “حميدتي”، اليوم، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، السيد أداما ديانغ. ورحّب “حميدتي” بالخبير المستقل في زيارته الثانية للبلاد، مُتمنياً له التوفيق في مهمته – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وقدم “حميدتي” للخبير المستقل، شرحاً وافياً حول الجُهُود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، على ضوء التطوُّرات السِّياسيّة والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأكّد التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد، داعياً إلى أهمية التعاون مع السودان بما يُعزِّز الجُهُود الوطنية التي تَسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافّة، مُشيراً إلى اهتمامهم بمُتابعة تنفيذ كافة التوصيات المُتعلِّقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطوُّرات التي تحدث من وقتٍ لآخر في جميع أنحاء السودان.

من جانبه، رحّب الخبير المستقل لمتابعة حقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ، بقرارات الحكومة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بالخطوة الجيدة التي تُصب في اتّجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار، داعياً جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السِّياسيَّة الراهنة، التي قال إنّها تُؤثِّر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان، وأشار إلى أنّه حَثّ المُجتمع الدولي عبر السفراء المُعتمدين في السودان، على ضرورة تقديم الدعم والمُساندة للسودان، مُؤكِّداً أنّ السودان أحد أهم الدول في المنطقة لما يتمتّع به من إمكانات كبيرة، مُبيِّناً أن السودانيين وحدهم قادرون على فتح صفحة جديدة والعودة ببلادهم إلى مكانها الطبيعي في مقدمة الدول.