البرهان: السودان مُلتزمٌ بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً أصيلاً من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.

ودعا البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وأوضحت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية، أن الغرض من اللقاء اطّلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارة الخبير المُستقل للسودان واللقاءات التي أجراها.

وأضافت أن رئيس المجلس السيادي رحّب بالخببر المُستقل، وأكد له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان ودعاه لتوخِّي الحياد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة.