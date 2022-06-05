شهداء الاعتصام -المليونية القانونية!

طبيعي ومطلوب أن تعمل جهات شبابية وسياسية وأسرية على إحياء ذكرى شهداء اعتصام القيادة لأنها قضية كبيرة ويجب أن تظل حية وأن تستمر كواحدة من أهم قضايا الرأي العام، ولكن الأهم من ذلك أن يكون المسار القانوني للقضية بذات القوة والحيوية ولئن كان إحياء الذكرى كل عام أمرًا طبيعيًا ومطلوبًا فإن الأحياء فقط على طريقة التحشييد والتظاهر سيحيلها مع الأيام إلى مجرد قضية سياسية وتصبح بذلك قضية مزايدات داخلية وخارجية ويمكن أن تمرر بها الكثير من الأجندة التى لا تخدم العدالة ولا توفر حق القصاص للشهداء ولأسرهم الكريمة.

إن المخاوف من إفراغ القضية من بعدها العدلي والقانوني المطلوب يظهر شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت من خلال التبني الملتف لبعض القوى السياسية لها ومن خلال التدخل الدولي بالبعد السياسي فيها والمشاهد الدالة على ذلك كثيرة أصواتًا وصورًا وهتافات ومواقف جوفاء بينما في المقابل تكاد تكون المواقف القانونية شبه معدومة !

المفارقة أن بعض الأصوات العالية تقدم نفسها كل عام كشاهدة اتهام على ما كان ولكنها للأسف تقدم شهادتها المكرورة للرأي العام من خلال المقالات والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي مفصلة -حسب شهاداتها المروية -الاتهام على جهات معينة مقدمة ما ذلك ما تعده أدلة وبراهين على الجريمة الكاملة ولكنها لا تقدم مع كل ذلك على خطوة قانونية مطلوبة منها وهي فتح بلاغ في الجهات المشتبه فيها والتي تتهمها على الملأ بارتكاب

الجريمة مما يجعل الاتهام الموجه للرأي العام كأنه محاولة لتسجيل موقف سياسي أو ابتزاز لا يهدف لتحقيق العدالة

لقد رأينا وسمعنا بالأمس من يصرخ في مواجهة الأستاذ نبيل أديب المحامي المكلف بالتحقيق في قضية فض الاعتصام مطالبًا إياه بالكشف عن نتائج التحقيق أو الاستقالة مع اتهامات مبطنة ومعلنة للسيد أديب ولجنته وأذكر أن طرحت استفهامًا حول بطء اللجنة المذكورة على الأستاذ نبيل نفسه قبل نحو عام تقريبًا في لقاء تلفزيوني مع وجود الكثير من الأدلة للقضية والتي تصلح لاتهام بعض الجهات والشخصيات ولكن نبيل أديب مع تفسير خطوات عمل لجنة التحقيق قال لي إن النيابة العامة مفتوحة لتلقي أي بلاغ حول القضية لمن يملك أدلة على اتهام أي شخص أو جهة في قضية قتل شباب الاعتصام وليس بالضرورة انتظار اللجنة ونتائج تحقيقها في ذلك

السؤال إن كانت هناك جهة تهمها أو شخص تهمه قضية قتل الشباب و تملك أو يملك أدلة كشاهد عيان لذلك أو لديها أو لديه معلومات حولها لماذا لا يتقدما بفتح بلاغ للجهات العدلية في مسار قانوني مباشر وقصير لتحقيق العدالة ؟!

قد يقول قائل من شهود العيان المعنيين إن المؤسسات القانونية القائمة لا تحقق العدالة ولكن إقامة الحجة عليها -إن صح الزعم تكون بالسير في الإجراءات القانونية مع وضع الرأي العام في الصورة دائمًا وبهذه الطريقة فقط يمكن رمى عدد من الكرات الملونة في حفرة الهدف الواحد أي السير على طريق تحقيق العدالة وكشف عوار المؤسسات القانونية إن وجد !

افتراض وجود مخاوف على النفس من اللجوء للقانون في قضية قتل شباب الاعتصام غير صحيح وذلك لانتفاء هذا الافتراض بالخروج للرأي العام بالصوت والصورة من خلال اتهام جهات وشخصيات معينة وذلك أكبر دليل على أن من يسوق هذي الاتهامات بكل هذه الجراءة لا يخشى شيئا أو لا يوجد ما يخشى منه.

في حال صدق الزعم باختلال المؤسسات العدلية القائمة أو وجود جهات وشخصيات يمكن أن تشكل خطرًا على من بتقدم ببلاغ في مواجهتها للنيابة فإن الشارع والشعب سيكون حاضرًا للحماية في هذه الحالة أما الحشد بلا خطوة قانونية فلن يعدو أن يكون إحياء للذكرى مع افتراض المزايدة حتى تموت القضية العادلة مع الأيام!