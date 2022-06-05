تفاصيل المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن أبناء الديم المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات

الخرطوم: السوداني

كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، عن تعرُّضهم للتعذيب في سجون ومعتقلات غير معلومة، من قِبل قوات اقتادتهم من منازلهم بدون أوامر قبض من النيابة، ولم يتم تقديم تهمة لهم وجعلهم رهائن ومنعتهم من مقابلة محاميهم، كما رفضت تلقيهم العلاج بعد تعرُّضهم للتعذيب.

وأوضحت هيئة الدفاع عن تلقي ثلاثة طلبات للعلاج من المقبوض عليهم، ووصفت حالة أحدهم بالخطرة، لجهة أنه يعاني من مشاكل صحية، وحمّلت النيابة والشرطة مسؤولية سلامة المتهمين.

وقالت د. رنا الشريف ممثلة الدفاع عن المتهمين، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن شباب الديم المتهمين بقتل الرقيب بدار المحامين بالعمارات اليوم الأحد، إن يومية الإجراءات القانونية والتحقيقات الجنائية أهملت (كود القانون وشغالين بكودهم الخاص) بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي – على حد قولها.

وقالت هيئة الدفاع، انها تقدمت بعدد 9 طلبات كلها رُفضت، وطلبين للاستعجال فيهما طلب للاستئناف ولم يتم الرد عليهم، وقالت رنا إنه لا توجد أي بيِّنة. وأضافت: “ووكيل النيابة قال إنهم سيظلون مقبوضين لأننا نبحث عن آخرين، أي أنّهم رهائن”.