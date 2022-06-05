شرطة نيالا تضبط (30) ألف رأس حشيش و(3) آلاف حبة ترامادول وأسلحة ثقيلة

نيالا: محجوب حسون

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات والمباحث بولاية جنوب دارفور، صباح اليوم، من ضبط (30) ألف رأس قندول حشيش و(4) عربات وبندقية جيم3 و(4) دانات آ ر بي جي، وتمكّنت مساء اليوم بالميناء البري نيالا من ضبط (3) آلاف حبه ترامادول.

وقال والي جنوب دارفور بالإنابة، بشير مرسال لدى مُخاطبته، فريق الضبطية، إن شرطة الولاية عكست الوجه المُشرق لشرطة السودان وهي ساهرة لتأمين المواطن ومُمتلكاته، مشيراً إلى أنّ المخدرات تُدمِّر عقول الشباب وتمنعهم من الإنتاج وبناء السودان، وتبرّع الوالي بمبلغ (3) ملايين جنيه تحفيزاً للقوة.

وأوضح مدير شرطة الولاية اللواء حقوقي محمد أحمد ود الزين إلى أن الكميات الكبيرة من المخدرات كانت مُعدّة لإخراجها من نيالا الى مواقع أخرى، مشيداً بيقظة الشرطة وتعاملها الحاسم مع كافة المُهدِّدات والظواهر السالبة، وأضاف: “الضبطية ضربة لكل تُجّار المخدرات وبداية لمشوار طويل لمُحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة”.