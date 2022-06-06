مزارعو القضارف يحذرون من تعرض محصول القطن للتلف والحريق

الخرطوم : رحاب فريني

حذر بعض مزارعي القضارف من تعرض كميات كبيرة من محصول القطن الموجود بمحالج الولاية الـ(4) للحريق والتلف في ظل تكدس القطن وضعف سعة المحالج والإنتاج، بجانب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة .

وأشار المزارع بولاية القضارف، حيدرعبد اللطيف، إلى أن تأخر عمليات حصاد القطن في المساحات المزروعة لهذا الموسم التي تقدر بـ (7) الآف فدان ودخولها عمليات الحلج في أبريل الماضي يهدد كل الإنتاج بالحريق والتلف.

وكشف مدير شرطة الدفاع المدني بولاية القضارف، العميد بابكر محمود في تصريحات محدودة، عن احتواء الدفاع المدني بمحلية الفاو لحريق شب أمس الأول بالمحلج البنغلاديشي بمحلية الفاو بولاية القضارف أثناء عمليات حلج القطن التهم أكثر من (70) قنطاراً من القطن، مشيراً لتدخل شرطة الدفاع المدني بمحلية الفاو واحتواء الحريق الذي تم في ميزان مواسير الهواء التي تسحب القطن إلى ماكينات الحلج ثم إلى المكبس وعزا الحريق واشتعال القطن إلى عمليات الاحتكاك أثناء العمليات الفنية إثر سقوط شرار في القطن، وقال إن تدخل أفراد شرطة الدفاع المدني السريع عبر وحدتي إطفاء ومعدات حديثة أدى إلى السيطرة التامة على الحريق وتأمين المحلج وحماية أكثر من (70) آلاف قنطار من الحريق تقدر قيمتها بحوالي (28) مليون جنيه .