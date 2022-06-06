تجار الذهب بالخرطوم: إغلاق شركة الموارد بالبحر الأحمر يضر بالاقتصاد

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من تجار الذهب وخبراء في التعدين تسبب إغلاق شركة الموارد المعدنية بولاية البحر الأحمر في زيادة أسعار الذهب بالخرطوم، وينعكس سلباً على الاقتصاد كلياً.

وقال شيخ الصاغة، محمد تبيدي، في حديثه لـ(السوداني) إن إغلاق شركة التعدين بالبحر الأحمر يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بأكمله ويعطل الإنتاج بشركات الإمتياز التعدني بالولاية خاصة الأجنبية.

وأوضح أن الاستقرار السياسي مرتبط بالوضع الاقتصادي فلابد من الاتجاه لحل الأزمة السياسية، وقال إن هنالك تراجعاً طفيفاً في أسعار الذهب، وسعر الجرام (38) ألف جنيه.

وأكد مصدر بالمكتب التنفيذي بمجمع الذهب بالخرطوم عدم صدور بيان من جهة رسمية بإغلاق الشركة بالبحر الأحمر، وقال إن خطوة كهذه من شأنها التأثير مباشرة على العمال والمهندسين وتشل الأنتاج.

وشكا تاجر ذهب بمحلات المنصوري، قرشي حسين، من ركود سوق الذهب هذه الأيام مما ساعد على تراجع طفيف في الأسعار الذهب بسبب الوضع المعيشي، مبيناً أن سعر جرام الذهب التركي انخفض من (40) إلى (36) ألف جنيه، أما سعر الكسر (28) ألف جنيه، بدلاً عن (30) ألف جنيه، والكويتي والبحريني (35) ألف جنيه .

وأشار التاجر بالمجمع، فضل علي، للأثر السالب للإغلاق على الاقتصاد الوطني والشركات الأجنبية، إضافة لعمال الشركة، نافياً تأثر الإنتاج في حال تم إغلاق الشركة، وقال إن ولايات السودان تنتج ذهب في الشمالية وشمال كردفان والنيل الأبيض، وأوضح مثل هذه الاخبار غير المؤكدة تؤثر سلباً.