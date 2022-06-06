الاتّحادي الأصل والأمّة القومي يُؤمِّنان على الحوار “السُّوداني – السُّوداني” عبر آلية وطنية

الخرطوم: السوداني

أكّد حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، على أن يكون الحوار “سُودانياً – سُودانياً” من خلال آلية وطنية، ورحّبا بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي كمُسهِّلين في العملية السياسية للوصول إلى حل للأزمة السودانية.

وأمّن الطرفان في لقاء جمعهما أمس الأحد، على مبدأ تحقيق العدالة والتمسك بمُكتسبات ثورة ديسمبر لتحقيق قِيم الحُرية والسلام والعدالة، مُناشدين القوى السياسية لجمع الصف، والاتفاق حول قضايا الوطن المصيرية لتحقيق الوحدة والسّلام العادل الشامل والتحوُّل الديمقراطي الكامل.