البرهان يُجدِّد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية ويُؤكِّد دعمه لجُهُود الآلية الثلاثية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه ملتزمٌ باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحوُّل الديمقراطي، وأكد دعم الحكومة ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

واطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه اليوم، الآلية الثلاثية، المُكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر يوم الأربعاء المُقبل.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المُعتقلين، لافتاً إلى أنّ الآلية الثلاثية قدّمت تنويراً لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية، والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بين الفرقاء السُّودانيين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء، استعرض الموضوعات التي سيتم طرحها خلال عملية الحوار المُباشر يوم الأربعاء والهدف من طرحها والمخرجات المُتوقِّعة من الحوار.