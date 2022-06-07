مباحث أم درمان تُوقف شبكة إجرامية مُتخَصِّصة في الاحتيال والنهب عبر تطبيق (بنكك)

الخرطوم: السوداني

تَمكّنَ فريقٌ ميدانيٌّ مُتخصِّصٌ من مباحث محلية أم درمان، من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في عملية احتيال المواطنين عبر تطبيق (بنكك)؛ والنهب ويرتدون أزياء عسكرية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامي مركبات مغطاة لوحاتها بواسطة كمامات طبية لمساعدتهم في التخفي والهرب حال اكتشاف أمرهم.

وقال إعلام الشرطة، انه توافرت معلومات لشُعبة الميدان بمباحث محلية أم درمان؛ تفيد بوجود شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال عبر تطبيق (بنكك) والنهب باستخدام أزياء خاصة بالقوات النظامية. وبموجب ذلك، تم تكوين فريق ميداني متخصص من مباحث المحلية بقيادة ضابط لوضع حَدٍّ للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة الإجرامية والإيقاع بهم.

وأضافت الشرطة: “من خلال العمل البحثي الميداني المعلوماتي، تم تحديد هوية المشتبه بهم بدقة ومعرفة موقع تواجدهم وإدارة نشاطهم الإجرامي. وبناءً على ذلك، تم وضع خُطة مُحكمة للإيقاع بهم من خلال كمين أسفر عن ضبط 8 متهمين داخل إحدى الشقق بمدينة العمارات شرقي الخرطوم وبحوزتهم أزياء واستمارات عسكرية مُزيّفة وهواتف ذكية. وتمّ اتّخاذ إجراءات بلاغ في مُواجهتهم بقسم شرطة دائرة الاختصاص ووضع المضبوطات معروضات في البلاغ توطئةً لتقديمهم للمُحاكمة”.