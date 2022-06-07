دخول مسالخ جديدة لصادر اللحوم قريباً

الخرطوم: ابتهاج متوكل

توقعت إدارة المسالخ وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، دخول مسالخ جديدة في مجال صادر اللحوم .

وقالت مديرة إدارة المسالخ وصحة اللحوم، د. نادية عوض محمد الأمين، في تصريح صحفي أمس، إن هنالك مسالخ قيد الإنشاء بمواصفات عالمية، وأنها ستدخل قريباً إلى صادر اللحوم، أبرزها مسلخ الجنيد ومسلخ غرب أمدرمان بتمويل من جمهورية الصين الشعبية، وأضافت: “صادر اللحوم حالياً يتم عبر (٦) مسالخ مؤهلة بمواصفات عالية، أبزرها مسالخ الكدرو، كرري الوطني، الشاهين، غناوة بغرب أمدرمان، جيمكو شمال الجزيرة ومسلخ الساحل بالبحر الأحمر.

وأكدت أن عملية الصادر بالمسالخ لا تتم إلا بعد زيارة اللجنة الفنية للتفتيش وترخيص المسالخ، وهي لجنة تعمل على الرقابة ومنح التراخيص للمسالخ مع التزام المسالخ بالمواصفات والمتطلبات، الصحية العالمية للمستوردين مع تطبيق الاشتراطات الحلال، وأوضخت أن اللجنة تتكون من طاقم فني هندسي متخصص في إنشاء المسالخ وأطباء بياطرة ومختصين، في مجال ضبط الجودة.

وأشارت نادية، إلى أن اللجنة منذ شهر فبراير إلى مارس الماضي أكملت أعمالها في زيارة كل المسالخ العاملة في مجال الصادر بالبلاد؛ للتأكد من جاهزيتها للصادر.