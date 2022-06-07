الفاتح: معرض الخرطوم الدولي ناجح ويواجه بعض العقبات

عزا الدكتور الفاتح عوض المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عدم مشاركة بعض الدول في معرض الخرطوم الدورة الحالية 39 نسبة للظروف الكثيرة التي يشهدها العالم، منها جائحة كورنا والحرب الاوكرانية الروسية مما اظهر كسادا للشركات العالمية بجانب ظروف السودان السياسية ورغم ذلك اقمنا المعرض في ظروف استثنائية خاصة والسودان يحتاج إلى انفتاح اقتصادي عالمي، الامر الذي جعلنا نتحدى هذه الظروف .

واكد د. الفاتح في حواره مع وكالة السوان للانباء ينشر لاحقا أنه رغم هذه الظروف الاستثنائية نعتبر أن المشاركة ممتازة حيث بلغت الجهات المشاركة 300شركة و15ولاية 270شركة محلية ، لافتا للصفقات والاتفاقيات التي عقدت داخل المعرض بالاضافة إلى الندوات والورش التي نظمت كما تمكنت الولايات من ابراز كل امكانياتها الاستثمارية مما يؤكد نجاح المعرض .

.وقال “شهد المعرض زيارات كبيرة من قبل المسئولين بالدولة وولاة الولايات ورجال الأعمال والسفراء المعتمدين لدى السودان” .وأضاف أن قيام الدورة 39 هو امتداد على إنجاح الدورة 40 والسودان في غاية تعافيه .