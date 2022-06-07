شرطة الخرطوم تواصل حملاتها المنعية لمكافحة الجريمة وتلقي القبض على (157) متهماً

الخرطوم: السوداني

نفّذ قسم شرطة الرياض، حملة منعية كبرى على أسواق ومربعات دائرة الاختصاص، استهدفت سوق المنشية وشرق برج بلازا ومربعات (٢١-٧-١٢) بضاحية الرياض، حيث تمّت إزالة أماكن السكن العشوائي بآخر محطة.

وأسفرت الحملة، القبض على (4) متهمين ضُبط بحوزتهم حبوب الكبتاجون المُخدِّرة، تم فتح بلاغات في مُواجهتهم تحت المادة (١٥ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تمت إبادة كمية من الخمور البلدية المعدة للتصنيع.

وقالت الشرطة إن الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية بأمبدة، ومباحث مكافحة المجموعات المُتفلتة؛ في إطار خطة العمل المنعي عن القبض على (36) متهماً دوّنت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٧٨/٧٧/٦٩) جنائي و(١٠٠/٦٨) إجراءات بأقسام شرطة المحلية، وضبط (3) مواتر بدون لوحات وركشة مُنتهية الترخيص

وقال إعلام الشرطة، إن مباحث قسم شرطة سوق ليبيا تمكّنت من القبض على معتاد نشل متلبساً في سرقة موبايل سامسونج A10 من أحد المواطنين دُوِّن في مُواجهته بلاغ تحت المادة (١٧٤) من القانون الجنائي. كما استطاعت مباحث القسم ااسترداد مسروق بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول الذي أبلغ خلاله الشاكي بتمكن مجهول من سرقته موبايل سامسونج A12 بقيمة (١١٠،٠٠٠) جنيه، ومن خلال المتابعة والبحث تم القبض على المتهم وبحوزته المسروق، ووضعه كمعروضات في البلاغ.

على ذات صعيد آخر، تعاملت وحدات النجدة بشرطة ولاية الخرطوم عبر غرفة اتصالات النجدة مع عدد (٥٧) بلاغا وتمت إحالة (١٦) بلاغاً لجهات الاختصاص من إدارتي المرور والدفاع المدني والإدارات المتخصصة وتحويل بلاغين لخارج الولاية، كما تلقت اتصالات النجدة (١٢) استفساراً عبر الغرفة.

من جانبها، نفّذت إدارة الشرطة المجتمعية (34) حملة منعية عبر أقسامها المنتشرة بمحليات الولاية أسفرت عن القبض على (115) متهماً وتدوين (١١٥) بلاغاً تحت المواد ( ٧٨/٧٩) من القانون الجنائي والمراسيم الولائية وقانون الصحة العامة، وضبط عدد من الخمور البلديه والأدوية.

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إن حملات إدارة الشرطة المجتمعية تأتي تنفيذاً لخُطة العمل المنعي ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وإزالة الظواهر السالبة والسكن العشوائي.