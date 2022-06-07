القنصل المصري يقوم بزيارة تفقدية لمدينة مروي الطبية بالشمالية ويلتقي بالمسؤولين والزعامات الأهلية

مروي: السوداني

قام القنصل العام لمصر في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، بزيارة تفقدية لمدينة مروي الطبية؛ بالولاية الشمالية، حيث وَقَفَ على إمكانات المدينة الطبية الضخمة، والتقى بمجلس إدارتها، لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة المصرية والمدينة الطبية في مروى لخدمة أبناء الولاية بصفة خاصة والسودان بصفة عامة.

وأشاد القنصل المصري بالإمكانات الكبيرة للمستشفى، والجهد الذي تبذله الأطقم الطبية لصالح خدمة إنسان المنطقة.

على صعيد آخر، التقى القنصل المصري بعدد من المسؤولين والزعامات الأهلية في الولاية، وذلك لترقية العلاقات المشتركة بين البلدين على مختلف الأصعدة.