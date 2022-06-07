عاجل (السوداني): الناظر تِرك يعلن استقالته من المجلس الأعلى لنظارات البجا

الخرطوم: السوداني

تقدم الناظر محمد أحمد محمد الأمين (تِرك)، ناظر الهدندوة، باستقالته، من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال تِرك، انه صبر على الكثير من المؤامرات والدسائس، من باب الاخوة من عضوية المجلس. وأضاف في بيان له: “لقد حاولنا معالجة هذا الامر في عدة لقاءات منذ نهاية شهر رمضان المعظم، وبعد عيد الفطر المبارك واخرها الاجتماعات التي تمت بالخرطوم، بخصوص معالجة الوالي وهنا لابد بالاشادة بموقف السيد الوالي الذي قدم المصلحة العليا على المصلحة الخاصة، بحرصه على وحدة البجا، ممثلة في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وذلك لتقديم استقالته طوعا”.

ومضى تِرك في القول: “إننا نؤكد لكم ان دماؤكم وارواحكم غالية علينا، ولكن بكل أسف ان المشهد انحرف عن مسار القضيه الطبيعي وفقا لمقررات سنكات، وحرصا على أمنكم وسلامتكم ووفاءا لمواقفكم الداعمة للقضية وتجنبا للخلافات التي لا تخدم قضيتنا واهدافها وحفاظا على الود والإحترام بيننا، ان ما حدث في الآونة الأخيرة من تسجيلات متبادله بين الأشقاء أبناء القومية الواحدة والاتهامات التي لا أساس لها؛ والتي لم يسلم منها احد من القيادات التي كافحت من اجل هذه القصية طيلت هذه الفترة، واستمرار النهج المنحرف أصبحت قناعتي ان إلتام الأمر اصبح مستحيل، وحتى لا أكون طرف من هدم هذا البناء والذي راح ضحيته الشباب ولا زالوا يدافعون عنها، إني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأهلي البجا ونظارات وعمودياتهم المستقلة والواجهات السياسية التي قدمتني لتولي رئاسة المجلس طيلة هذه الفترة، ولكل ما ذكر أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة”.