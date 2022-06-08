المالية تشرع في بناء مخزون إستراتيجي لتلافي الأزمة الغذائية

الخرطوم : السودانى

شرعت وزارة المالية، في اتخاذ عدة إجراءات لبناء مخزون إستراتيجي وتأمين موقف البلاد من الحبوب تلافياً لحدوث أي أزمة غذائية .

وقال وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، إن الوزارة ملتزمة ببناء مخزون إستراتيجي من القمح في حدود (300.000) طن (ثلاثمائة ألف طن) بتكلفة قدرها (129) مليار جنيه، وبناء مخزون إستراتيجي من الذرة الرفيعة بتوفير (200.000) (مائتا ألف طن) بتكلفة مالية قدرها (44) مليار جنيه.

واتهم المزارعون بمشروع الجزيرة والولاية الشمالية الحكومة بالمماطلة في شراء القمح، فضلاَ عن شروط تعجيزية قدمها البنك الزراعي لشراء محاصيلهم .

كما أعلن عدد من المزارعين بالشمالية عن بيع محصولهم من القمح إلى مصر بسعر مجزٍ يبلغ نحو (60) ألف جنيهاً للجوال الواحد، عوضاً عن (43) ألفاً طرحتها الحكومة كسعر تركيزي لشراء القمح من المزارعين .

وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة خاطبت بنك السودان المركزي، لتوفير التمويل المطلوب الذي يبلغ في جملته حوالي (173) مليار جنيه، بما يضمن تنفيذ مطلوبات الأمن الغذائي وبناء مخزون إستراتيجي من سلعتي القمح والذرة.