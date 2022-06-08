تضرر مراكز لامتحانات الشهادة بالعباسية تقلي جراء الأمطار

الخرطوم: السوداني

ألحقت أمطار غزيرة مصحوبةً بإعصارٍ، في محلية العباسية تقلي بجنوب كردفان، أضراراً كبيرة بمراكز امتحان الشهادة الثانوية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية العباسية، بدر الدين عثمان، بحسب وكالة السودان، إن سلطات المحلية تسعى إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والمراكز المعدّة لامتحانات الشهادة، وتضرّرت جراء عامل الأمطار والإعصاير وتحويلها إلى مدارس الأساس.

وأوضح أن الاستنفار بدأ لنقل الإجلاس من المراكز المتضرّرة إلى المراكز المقترحة.

ومن المنتظر، أنّ تبدأ في الحادي عشر من يونيو، امتحانات الشهادة الثانوية