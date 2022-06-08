وزير الثروة الحيوانية يدعو الصين للاستثمار في القطاع

الخرطوم: السوداني

دعا الوزير لدى لقائه بمكتبه أمس سفير الصين بالخرطوم، دولة الصين إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية والدخول في شراكات حقيقية مع الوزارة تعود بفائدة كبرى لمصلحة البلدين والمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين الشعبين.

وأكد جاهزية وزارته لإنشاء وتنفيذ المسلخ في أسرع وقت، متعهداً بحل التحديات والعقبات التي تواجه إنشاء المسلخ والمشروعات التي تود الصين إقامتها في السودان في مجالات الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد سفير الصين بالسودان، ما شين مين، استعداد الصين للتعاون والتنسيق في الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، مؤكداً أن إنشاء المسلخ يعد من المشروعات النموذجية التي تعود بالمنفعة للبلدين، وتقدر تكلفة المسلخ بـ (٤٩٠) مليون يوان صيني، وسيكون من أكبر المشروعات في منطقة شمال أفريقيا، ويعتبر ركيزة أساسية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية