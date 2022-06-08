حميدتي يدعو القوى السياسية التي لم تُشارك إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الحوار

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، القوى السياسية الغائبة عن الحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية، إلى المشاركة وتغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الحوار.

وقال حميدتي في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنّ الحوار المباشر بين الأطراف السودانية يهدف للتوصل إلى توافق وطني من أجل استكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وحيّا حميدتي، القوى الوطنية التي شاركت في جلسة اليوم، وأكد دعم الآلية الثلاثية كمسهل للحوار السوداني – السوداني.

وأشار إلى أنه لا بديل عن الحوار إلا الحوار من أجل تحقيق توافق وطني يمهد الطريق إلى بناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأثنى على جهود الآلية الثلاثية والدول الشقيقة والصديقة التي تدعم وتُساند الشعب السوداني.