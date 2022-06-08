بتدخُّل الوالي وعبر تسوية رسمية موثقة بـ(كاف).. رئيس المريخ يُعلن التوصُّل لاتّفاق مع المدرب ايمال وينهي أزمة التراخيص

الخرطوم: السوداني

توصّل القنصل حازم مصطفى، رئيس المريخ، لاتفاقٍ مع البلجيكي لوك ايمال مدرب الفريق الأسبق، بشأن تسوية استحقاقاته المالية على النادي على أعقاب مُطالبة المدرب بمتبقي اتفاق أخلّ به مجلس إدارة النادي السابق ولم يتم الوفاء به.

وأوضح حازم مصطفى، أن عدم تنفيذ الاتفاق تَسَبّب في زيادة المبلغ، مبيناً أنه تناقش بشكل مباشر مع المدرب وتوصّل معه لاتفاق بسداد مبلغ 60 ألف دولار وفق جدول زمني مكتوب ومُوقّع عليه من الطرفين، وتم إرساله للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأضاف “هذه القضية كانت مُعيقاً حقيقياً لملف نادي المريخ في تراخيص الأندية، بذلنا مجهودات كبيرة مع لوك ايمال ونجحنا في تجاوز الأزمة وإكمال ملف التراخيص”.

وقدم القنصل حازم مصطفى، شكره للرئيس الأسبق لنادي المريخ الدكتور جمال الوالي، مبيناً أنّ استشارات مُكثفة تمّت بينه والوالي، وأنّ الرئيس الأسبق أجرى اتصالات بالكاف والمدرب، أسهمت في الوصول إلى إنجاز الملف بصورة مثالية، كما قدّم القنصل، شكره للأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ مجدي شمس الدين، مُشيراً إلى أن شمس الدين تفاعل مع القضية وأجرى اتصالات بالمُدرِّب، شكره فيها على روح التعاون وتسوية الخلافات، مؤكداً على مكانة نادي المريخ وأهمية وقوف الاتّحاد إلى جانبه، وتهيئة أفضل الظروف لتحقيق أهدافه.