مجلس السيادة: تشكيل آلية وطنية لإدارة الحوار.. وضرورة مشاركة القوى المُعتذرة للوصول الى توافق إدارة الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إن الجلسة الإجرائية للحوار السوداني – السوداني، التي انعقدت اليوم، تناولت القواعد الإجرائية والترتيبات التقنية للمحادثات، على أن تتواصل جلسات الحوار يوم الأحد المقبل، وأشار إلى الاتفاق على تشكيل آلية وطنية لإدارة الحوار.

وشدد الفريق إبراهيم جابر، على ضرورة مشاركة القوى المعتذرة، للوصول الى توافق حول إدارة الفترة الانتقالية.

وقال فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس، إن المشاركين أجمعوا خلال الجلسة، على أن القوى المتغيبة عن الحوار هم أصحاب مصلحة، وإن مشاركتهم تعد ضرورة لمواصلة الحوار والوصول لرؤية موحدة، مشيراً إلى أن الجلسة، اتسمت بنقاش بناءٍ تناول قضايا مُلحة ومهمة، وأن هنالك قضايا ستناقش خلال جلسة الأحد المقبل.

وعقدت بفندق السلام روتانا بالخرطوم اليوم، الجلسة الإجرائية للحوار السوداني – السوداني، بمشاركة اللجنة العسكرية الثلاثية، ومعظم القوى السياسية، بتيسير الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، إيقاد ويونيتامس.

وأمّن المشاركون خلال الجلسة، على ضرورة مشاركة كافة المكونات والقوى السياسية في الحوار، من أجل تحقيق تطلُّعات ورغبات الشعب السوداني.