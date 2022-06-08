الشيخ السديس يدشن برنامج “استقبال طلائع الزوار” من الحجاج

متابعات: السوداني

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برنامج استقبال طلائع الزوار من حجاج هذا العام وإهدائهم.

يذكر ان البرنامج تقدمه الوكالة المساعدة للعلاقات والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، والذي يأتي ضمن حملة خدمة (زائرينا شرف لمنسوبينا لعام 1443 هـ).

ويتضمن برنامج استقبال (طلائع الزوار) بالترحيب بالزوار والمصلين وتقديم الهدايا لهم حيث يأتي ضمن توجهات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضر التدشين فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة المستشار وكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي.