لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. “روبوت رجل الخط” جاهز للتحكيم بمونديال قطر  

قال تقرير صحفي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحدد في اجتماع بالدوحة، يوم الإثنين المقبل، قراره بشأن إدخال التكنولوجيا بشكل كامل في مباريات كأس العالم 2022، واعتماد “روبوت رجل الخط” بعد نجاح التجارب عليه.

وأعلنت لجنة الحكام في الفيفا أسماء حكام المونديال مؤخراً لكنها لم تعلن عن استخدام تقنية “روبوت رجل الخط” ترقباً لاعتمادها من “الفيفا” بشكل رسمي في اجتماع الإثنين المقبل.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، يساند اعتماد نظام “التسلل شبه الآلي” من خلال الروبوت “رجل الخط” بالمونديال الذي ستنطلق مبارياته في نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التجارب في عدد من البطولات الرسمية الأخيرة.

وأضافت: “روبوت رجل الخط يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية وسبق تجربته في مونديال الأندية عام 2019 وكأس العرب في قطر وكأس العالم للأندية الأخيرة في الإمارات”.

وأشارت “ذا الصن” إلى أن الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ينتقد استخدام مصطلح “روبوت التسلل” ويرى أن الحكام والمساعدين مازالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في الملعب والتكنولوجيا تمنحهم فقط دعماً لاتخاذ قرارات بشكل أسرع وأكثر دقة خاصة عندما يكون قرار التسلل صعباً للغاية.