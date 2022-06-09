(2200) شرطي لتأمين امتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم جاهزيتها لقيام امتحانات الشهادة السودانية يوم السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري .

واتخذت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم، برئاسة الوالي المُكلف، أحمد عثمان حمزة، عدداً من التدابير لتأمين الامتحانات، تشمل التعامل بحسم مع أي تفلتات أو مظاهر سالبة، وتأمين المخازن، ومسارات ترحيل الامتحانات والمراكز والمناطق المحيطة بها، ومنع أي تواجد حول مراكز الامتحانات، بما فيهم الأسر وأولياء الأمور، وكذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها وزارة التربية منها منع الدخول لمراكز الامتحانات بأجهزة الاتصال والتصوير، وإخضاع الجميع للتفتيش الدقيق، والتأكد من هوية الطالب قبل الدخول لقاعة الامتحانات، وإستبعاد أي مراقب يخالف لوائح الامتحانات.

يذكر أن الشرطة قامت بتجهيز (2200) من قوتها لحماية الامتحانات التي يراقبها (12) ألف مراقب ويجلس لها (170) ألف طالب وطالبة