إعادة (81) سودانياً و(9) أجانب من إحدى دول الجوار

الخرطوم : السودانى

استقبلت القوات السودانية الليبية المشتركة بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية، عدد (٨١) سودانياً و(٩) أجانب تمت إعادتهم من إحدى دول الجوار عبر مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد والي الشمالية المكلف، الباقر أحمد علي، بدور القوات السودانية الليبية المشتركة والقوات النظامية الأخرى في تأمين الحدود والقضاء على ظاهرة تهريب البشر، وإحكام العمل بين الجهات ذات الصلة والتنسيق بين هذه القوات.

وقال الوالي إن موقع السودان الإستراتيجي الذي جعل منه قبلة لهذه الجريمة العابرة، التي تنطوي عليها مخاطر على أمن وسلامة المجتمع

وأشار والي الشمالية إلى تقديم الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتوفير الطعام لضحايا الاتجار بالبشر من السودانيين والأجانب .