الخارجية ترحب بتعيين دفع الله الحاج علي وكيلاً للوزارة

الخرطوم : السودانى

رحب وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، بتعيين السفير دفع الله الحاج علي، وكيلاً للوزارة .

وقال وزير الخارجية لـ(وكالة السودان للأنباء) إن السفير دفع الله من الدبلوماسيين المهنيين، بدأ حياته العملية في الخارجية بدرجة سكرتير ثالث، وعمل في العديد من المحطات الخارجية، ويشهد الجميع له في مسيرته بالمهنية العالية، وبالأداء المتميز، والخبرة الطويلة، والحنكة في معالجة الملفات المعقدة، وبذل أقصى الجهود في خدمة مصالح السودان .

يذكر أن السفير دفع الله الحاج على قد التحق بوزارة الخارجية في عام 1980 وعمل دبلوماسياً في سفارات السودان في عدة دول من بينها البعثة الدائمة في جنيف، كوريا الجنوبية والبعثة الدائمة في نيويورك .

بجانب عمله سفيراً في باكستان ومندوباً دائماً لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسفيراً لدى دول عديدة من بينها فرنسا، البرتغال والفاتيكان، فضلاً عن عمله برئاسة الوزارة في الخرطوم