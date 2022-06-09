افتتاح نقطة تجميع ماشية الصادر بمنطقة الراوات بالنيل الأبيض

النيل الأبيض : سوسن محمد عثمان

افتتح والي النيل الأبيض، عمر الخليفة عبدالله، بمنطقة الراوات بمحلية السلام نقطة تجميع الماشية من أجل الصادر ومدرسة الرعاة الخاصة بالإدارة المشتركة للمرحال الغربي، وذلك ضمن برنامج تسويق الثروة الحيوانية، والقدرة على الصمود وتنمية المجتمعات الريفية.

وقال الوالي لـ(السودانى) إن مشروع تجميع صادر الماشية، إضافة حقيقية لترقية وتطوير المجتمعات الريفية في مجال الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأشار إلى أن هذه النقطة هي نتاج للشراكات الفاعلة ما بين المنظمات الزراعية والقطاع الخاص في توفير خدمات تسويق الثروة الحيوانية.