شمال كردفان تشرع في صيانة طريق الصادرات قبل الخريف

غرب كردفان: رحاب فريني

تعهد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، عبد الله يحيى، بمعالجة كل الإشكالات التي تواجه طريق (الخرطوم ـ بارا ـ الأبيض)، و(الأبيض ــ الخوي ــ النهود)، مبيناً أن الوزارة ستوفر أي تمويل يتيسر لها لصيانة الطرق.

وأطلق يحيى ضربة البداية لصيانة وتأهيل طريق (الأبيض- الخوي- النهود) بطول (206) كيلو متر، وبتكلفة بلغت أكثر من (19) ترليون جنيه، لطريق (الخوي- النهود).

وأوضح أن أهمية الطريق تنبع من جدواه الاقتصادية الكبيرة وربطه لـ(8) ولايات بالمركز، إضافة إلى أنه يخدم حوالي (21) مليون مواطن، وأضاف: (نقاتل منذ (8) أشهر لتوفير تمويل صيانة هذا الطريق في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، وأكد أن الشركة المنفذة للطريق بدأت العمل دون استلام أي تمويل.

ومن جانبه قال والي شمال كردفان، فضل الله محمد علي، إن طريق الصادرات (أمدرمان ـ جبرة الشيخ) عانى من أخطاء في التصميم أدت لوقوع حوادث مرورية في المزلقانات، مبيناً العمل في صيانة الطريق قبل هطول الأمطار، تفادياً لانقطاع الطريق، وأشار إلى أن المجتمعات المحلية لديها بعض مطالب أهمها مدخل جبرة الشيخ البالغ طوله (14) كلم. ولفت إلى أن الولاية تعمل على أن يكون المدخل ضمن خطة الفترة المقبلة