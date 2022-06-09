الدومة: أسواق البيع المخفض نقطة تحول نحو تحسين معاش الناس

الخرطوم: السوداني

قال د.عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي إن افتتاح رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة لأسواق البيع المخفض بأمدرمان يمثل نقطة تحول كبرى نحو تحسين معاش الناس، خاصة أنها جاءت في وقت يعاني فيه كل المواطنين من تصاعد أسعار السلع الأساسية بصورة غير طبيعية.

وأوضح الدومة، في تصريح صحفي، أن المؤسسة العسكرية تسعى دوماً لخدمة الشعب وتخفيف المعاناة عنه، من خلال توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة في متناول اليد، مشيراً إلى الفشل الذريع لحكومات الفترة الانتقالية الأولى والثانية، بقيادة حمدوك، في توفير الحد الأدنى لمعاش الناس؛ مما أدى لخروج المواطنين عليها وإسقاطها. وقال إن مثل هذه المشروعات تفتح باباً للأمل أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأشار د.عادل الدومة إلى الجهود التي قامت بها قيادة الدعم السريع في نشر ثقافة التعاونيات للمساهمة في تخفيف المعيشة عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال تنظيمها لعدد من الورش والسمنارات الخاصة بالتعاونيات ودورها في دعم اقتصاديات الأسر، منوهاً إلى قيام بعض التعاونيات في عدد من مؤسسات الدولة، وإسهامها في دعم العاملين بالقطاع العام، مؤكداً أن التعاونيات هي الوسيلة الوحيدة لتوفير السلع الضرورية بأسعار المصنع، مبيناً أنها آلية ناجعة في محاربة طمع وجشع التجار، داعياً مؤسسات القطاعين العام والخاص بإنشاء مراكز للتعاونيات تخفيفا للضغوط المعيشية، وتسهيلاً للمواطنين في الحصول على حاجياتهم الضرورية، مشيراً إلى النماذج المشرقة للتعاونيات في عهد الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري، وإسهامها المباشر في معالجة قضية ارتفاع تكاليف المعيشة.