الفريق إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة

الخرطوم: السوداني

رأس عضو مجلس السيادة، الفريق بحري إبراهيم جابر، بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.

واستعرض الاجتماع، عدداً من القضايا، على رأسها تجديد التمديد لبعثة “يونيتامس”. وتقرّر أن يتولّى وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي، مقررية اللجنة العليا ورئاسة اللجنة التنفيذية للتعامل مع الأمم المتحدة.

وأوضح السفير نادر يوسف الطيب مقرر اللجنة العليا، أن اللجنة التنفيذية قدمت تقريراً ضافياً حول عملية التمديد والجهود التي قامت بها اللجنة العليا واللجنة التنفيذية في هذا الصدد والتي أدت للتمديد وفقاً للتصور الذي قدمته اللجنة، مبيناً أن الاجتماع تداول حول تقرير زيارة خبراء القرار ١٥٩١ والذي قدمه وزير الخارجية، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت الى ضرورة اكتمال التقرير لإجازته خلال الاجتماع المقبل – وفقاً لما نشره إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف مقرر اللجنة العليا، أن الاجتماع تناول تقرير برنامج الخبير المستقل لحقوق الإنسان، والذي قدمه وزير العدل، واستمع إلى تنوير من وزير الداخلية المكلف حول آلية حماية المدنيين.

وقال السفير نادر يوسف، إن وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي، سيتولى اعتباراً من الاجتماع المقبل، مقررية اللجنة العليا ورئاسة اللجنة التنفيذية للتعامل مع الأمم المتحدة.