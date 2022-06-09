مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين من قِبل مُهرِّبي مُخدّرات بالشمالية

الخُرطوم: اليسع أحمد

أكّد المُدير التنفيذي لمحلية الدّبّة بالولاية الشمالية، عبد القادر محمد سعيد، مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بأعيرة نارية نتيجة لمُطاردة قُوّات الشُّرطة لعربة تهريب مُخدّرات غرب شركة أمطار بمحلية الدّبّة فجر اليوم الخميس.

وكشف عبد القادر في تصريح لـ(السُّوداني) عن تَوفُّر معلومات لشرطة المحلية عند الخامسة من صباح اليوم عن تهريب مُخدّرات بـ”عربة لاندكروزر”، الأمر الذي أدى إلى مُلاحقتها من قِبل قوة الشرطة للقبض عليها.

وأوضح أنّ القُوّة الشرطية التي خرجت للقبض على العربة لم تكن كافية، حيث خرجت عربة واحدة فقط بقوات محدودة، ما نتج عنها لحظة المُداهمة وتبادل إطلاق النار من قِبل الطرفين، مقتل المُساعد “مُرتضى” في الحال وإصابة اثنين آخرين إصابات خطيرة ليتم نقلهما للخُرطوم لتلقي العلاج.

ونَبّه إلى مُلاحقة الجناة بصحراء الولاية منذ وقت الحادثة بعدد 5 عربات من القوّات الشرطية، لكنه لم يتسن القبض عليهم حتى لحظة كتابة الخبر.