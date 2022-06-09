الحرية والتغيير تُعلن عن لقاءٍ مُرتقبٍ لها مع المكون العسكري

الخرطوم: السوداني

أعلنت الحرية والتغيير، أنها ستعقد لقاءً غير رسمي مع المكون العسكري.

وقالت الحرية والتغيير: “بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية “مولي في” وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان، سوف يُعقد لقاءٌ غير رسمي بين وفد من الحرية والتغيير والمكون العسكري”.

وأوضحت أن اللقاء سيتناول القضايا الآتية:

* إجراءات إنهاء انقلاب 25 أكتوبر وكل ما ترتّب عليه من آثار وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودُون استثناء.

* وقف إجراءات الآلية الثلاثية في جَمع قوى مؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد في العمليةِ السياسية وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب وبين الذين يقاومونه من قوى الثورة.

* النقاش حول كيف تكون العملية السياسية شاملة بعد اتفاق قوى الثورة والمقاومة والانقلابيين على كيفية وإجراءات إنهاء الانقلاب.

وأضافت الحرية والتغيير في بيان لها: “أبناء وبنات شعبنا هذا هو موقفنا وسوف نقوم بطرح ما جرى في الاجتماع بكل شفافية لقِوى الثورة والتغيير المُقاومة للانقلاب والمُؤمنة بالتحوُّل الديمقراطي والمدني وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.