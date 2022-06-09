إثيوبيا تهزم مصر (2-0) في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

مالاوي: وكالات

تلقى منتخب مصر، هزيمة صاعقة على يد مضيفه إثيوبيا، بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الخميس على ملعب (بينجو) في دولة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل داوا هوتيسا في الدقيقة (21) لصالح إثيوبيا، بينما أحرز شميلس بيكلي الهدف الثاني في الدقيقة (39) من عُمر اللقاء، كما ألغى الحكم هدفاً بداعي التسلل لصالح منتخب إثيوبيا.

وتجمد رصيد منتخب مصر بقيادة مدربه إيهاب جلال عند 3 نقاط، بينما حصد منتخب إثيوبيا 3 نقاط غالية بقيادة مدربه ويبو أباتي.

قدم منتخب مصر عرضاً باهتاً واستحق الخروج بالخسارة بعد أداء كارثي للاعبي الفراعنة والمدرب إيهاب جلال، والتأثر الواضح بغياب أبرز لاعبيه محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه وأحمد حجازي.