(السوداني) تنشر أول بيان حول اجتماع الحرية والتغيير والمكون العسكري

خاص: (السوداني)

بدعم مقدر من سفارة المملكة العربية السعودية، وبحضور وفد الولايات المتحدة الامريكية، وممثلين من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، التقوا اليوم التاسع من يونيو، بغرض تبادل الأفكار، حول كيفية حل الازمة السياسية الراهنة، وكذلك الوصول لعملية سياسية تؤدي الى الانتقال الديموقراطي.

– اننا نرحب بالتزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولا والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين. – هذا الاجتماع لا يشكل بأي حال من الأحوال بديل للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف.

اننا نشكر المشاركين لآرائهم الصريحة ومشاركتهم البناءة واستعدادهم لإنهاء الازمة السياسية وبناء السلام والعدالة والديموقراطية في السودان.

* أمريكا