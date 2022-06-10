العدل والمساواة تكشف تفاصيل إطلاق النار أمام منزل جبريل إبراهيم



الخرطوم : السوداني



كشفت حركة العدل والمساواة عن تفاصيل حادثة إطلاق النار أمام منزل رئيسها ووزير المالية الاتحادية د. جبريل إبراهيم .

وقال نائب أمين الإعلام بالحركة، حسن إبراهيم فضل في بيان، إنه في حوالي الثالثة من صباح الثامن من يونيو الجاري مرت سيارة بسرعة عالية أمام منزل رئيس الحركة و رغم تحذيرات الحرس عادت السيارة للمرة الثانية بذات السرعة مقتربة جدًا من الحرس، قام الحرس المكلف بالحراسة بتوجيه إنذارات لها، لكنها لم تنصاع إلى التحذيرات، ثم عادت السيارة للمرة الثالثة مقتربة بشدة من مدخل المنزل مطلقة رصاصًا حيًا ناحية الحرس، فما كان أمام الحرس أي خيار سوى أن يبادلها الرصاص، في هذه الأثناء لاذت العربة بالفرار دون أن تتوقف.

وأوضح عدم وجود أية مزرعة مجاورة لمنزل رئيس الحركة، كما أن المنزل يفتح على ساحة عامة و لا يوجد أي منزل مهجور بجواره.





