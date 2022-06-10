وكلاء محطات وقود يشكون الركود رغم الوفرة

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض وكلاء محطات الوقود حدوث وفرة في المشتقات، وحملوا الغلاء مسؤولية تراجع حجم المبيعات وركود السوق.

وقال وكيل محطة وقود بالخرطوم عثمان حميدة في حديث لـ(السوداني) إن هنالك وفرة في المشتقات البترولية كافة، مشيرًا إلى تراجع حجم المبيعات بسبب الغلاء، ووصف الوضع بالمطمئن.

وأمن وكيل محطة وقود بأمدرمان علي طه على حدوث الوفرة، مشيرًا إلى تراجع حجم الطلب بصورة كبيرة لارتفاع سعر وقود الولايات الخاص بقطاع الخدمات بسبب الترحيل.

وأوضح تطبيق الزيادة في الوقود بجميع المحطات وقال إن الغلاء انعكس سلبًا على تراجع حركة الشراء.

وفي ذات السياق قال وكيل محطة وقود ببحري بابكر عوض إن هنالك تراجعًا كبيرًا في القوى الشرائية ووفرة في المشتقات البترولية بالمحطات، وأوضح أن عدم استقرار الدولار ينعكس على ارتفاع أسعار الوقود بصورة عامة.